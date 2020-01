Ciclocross, Mondiali 2020: i favoriti. L’armata belga sfida il fenomeno van der Poel (Di venerdì 31 gennaio 2020) I Mondiali di Ciclocross 2020 si terranno questo weekend a Dubendorf, in Svizzera, su un tracciato inedito situato in un aerodromo militare. Il circuito non è granché tecnico, presenta diversi rettilinei e il terreno ha particolari proprietà di drenaggio per cui, nonostante sia prevista pioggia, sarà difficile vedere tanto fango. Lungo il percorso, ad ogni modo, sono presenti parecchie salitelle, un paio di scalinate e un ponte artificiale, per cui non è da reputarsi poi semplicissimo. Il grande favorito, ovviamente, è il fenomeno neerlandese Mathieu van der Poel, il quale appare deciso a servire il bis dopo il trionfo dell’anno scorso a Bogense. Il Tulipano, in seguito alla sconfitta patita per mano di Wout Van Aert nella rassegna iridata di Valkenburg 2018, ha preso parte a 63 cross collezionando un ritiro, un 21esimo posto, un terzo e 60 vittorie. Oltretutto, il figlio ... oasport

