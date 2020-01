Ciclocross, Alice Maria Arzuffi alla vigilia del Mondiale: “Il meteo svolgerà un ruolo fondamentale. Sarei contenta di una top10” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mancano pochissime ore al Mondiale di Ciclocross 2020 di Dubendorf, in Svizzera. La prova iridata Elite femminile andrà in scena sabato 1° febbraio. Tra le convocate della Nazionale Italiana del CT Fausto Scotti, troviamo la brianzola Alice Maria Arzuffi. L’atleta classe 1994 di Seregno infatti, formerà assieme ad Eva Lechner la coppia d’oro del Ciclocross azzurro in terra elvetica. Alice, portacolori della formazione belga Steylaerts-Bet First, è già entrata a modo suo nella storia del Ciclocross tricolore come la prima italiana di sempre a vincere una tappa del Superprestige. Tra gioie e rammarichi, la vice-campionessa italiana, tesserata anche per il GS Fiamme Oro e per la Bizkaia Durango, ci racconta il suo 2019 diviso tra Ciclocross e strada, la vita da atleta nella patria delle due ruote, ossia il Belgio, e le sue ambizioni per la prova iridata di questo ... oasport

OA_Sport : Ciclocross, Alice Maria Arzuffi alla vigilia del Mondiale: “Il meteo svolgerà un ruolo fondamentale. Sarei contenta… -