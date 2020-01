Chi sono | da dove vengono e dove sono stati in Italia i due turisti cinesi positivi al

Coronavirus - Chi sono i turisti cinesi contagiati e ricoverati allo Spallanzani di Roma : marito e moglie arrivati a Milano il 23 gennaio : Il Coronavirus è arrivato anche in Italia. È stato il premier Giuseppe Conte ad annunciare la notizia: i due casi sospetti a Roma sono confermati. Si tratta di due turisti cinesi, marito e moglie, di 66 e 67 anni, ricoverati da mercoledì sera in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma. La coppia è originaria della provincia di Wuhan ed è arrivata nel nostro Paese con un viaggio organizzato che prevedeva diverse tappe: sono atterrati a ...

Coronavirus a Roma - primi due casi : sono turisti cinesi. Chiuso il traffico aereo da e per la Cina : Coronavirus a Roma. I primi due casi in Italia. «I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il premier ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è stato Chiuso. «Siamo il primo paese che adotta una misura cautelativa di questo genere». I due turisti cinesi sono ...

Conte : “Ci sono due casi accertati”. Dopo l’OMS - anche l’Italia potrebbe diChiarare lo ‘Stato di emergenza nazionale’ : Purtroppo anche l’Italia ha i suoi casi di Coronavirus, Ada affermarlo il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ci sono due casi confermati di Coronavirus in Italia, si tratta di due turisti cinesi”. Poi ha continuato: “Non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il ...

Coronavirus in Italia - Chi sono i turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani : arrivati a Milano il 23 gennaio : Il Coronavirus è arrivato in Italia. La coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani è originaria della provincia di Wuhan. Secondo quanto si è appreso erano arrivati dieci...

Coronavirus - Cina : 213 morti e 2.000 nuovi contagiati. Primi due casi in Italia : sono turisti cinesi. Conte : "Chiuso il traffico aereo da e verso PeChino" : Provengono dalla provincia di Wuhan. Ricoverati all'istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, attrezzato per l'emergenza. Chiusa l'accettazione. La stanza che occupavano nell'hotel Palatino di via Cavour è stata sigillata. Altri turisti cinesi che facevano parte della...

Coronavirus a Roma - Conte : «Due casi accertati - sono turisti cinesi. Niente allarmi». Chiuso il traffico aereo da e per la Cina : Coronavirus, primi due casi in Italia. A Roma. Irrompe nel vertice in corso a Palazzo Chigi poco dopo le 22 di questa sera la notizia che anche in Italia arrivano, dopo giorni di falsi allarmi,...

Coronavirus a Roma - primi due casi : sono turisti cinesi. Chiuso il traffico aereo da e per la Cina : Coronavirus a Roma. I primi due casi in Italia. «I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus»....

Coronavirus : spazio aereo Chiuso - ma dalla Cina sono in arrivo 5 aerei per Roma e Milano : Nonostante il premier Conte abbia annunciato la chiusura del traffico aereo tra Italia e Cina, cinque velivoli già partiti in serata arriveranno a Malpensa e Fiumicino. Lì, ogni passeggero sarà controllato in volo. Probabile quarantena per tutti. Da domani, inizia anche l'evacuazione dei sessanta italiani rimasti a Wuhan.Continua a leggere

Coronavirus a Roma - Conte : «Due casi - sono turisti cinesi. Niente allarmi». Chiuso traffico aereo da e per Cina : Coronavirus, primi due casi in Italia. A Roma. Irrompe nel vertice in corso a Palazzo Chigi poco dopo le 22 di questa sera la notizia che anche in Italia arrivano, dopo giorni di falsi allarmi,...

Coronavirus - primi due casi confermati in Italia : sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina : Provengono dalla provincia di Wuhan. Ricoverati all'istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, attrezzato per l'emergenza. Chiusa l'accettazione. La stanza che occupavano nell'hotel Palatino di via Cavour è stata sigillata. Altri turisti cinesi che facevano parte della...

Conte : «Coronavirus - due casi a Roma. Sono turisti cinesi - niente allarmi». Chiuso traffico aereo da e per Cina : Coronavirus, primi due casi in Italia. A Roma. Irrompe nel vertice in corso a Palazzo Chigi poco dopo le 22 di questa sera la notizia che anche in Italia arrivano, dopo giorni di falsi allarmi,...

Coronavirus in Italia - primi due casi : sono turisti cinesi a Roma. Sono ricoverati in isolamento. Chiuso il traffico aereo da e per la Cina : Coronavirus, primi due casi in Italia. «I due casi accertati Sono due turisti cinesi che Sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus». Così il...

Coronavirus in Italia - primi due casi : sono turisti cinesi. Sono ricoverati in isolamento a Roma. Chiuso il traffico aereo da e per la Cina : Coronavirus, primi due casi in Italia. «I due casi accertati Sono due turisti cinesi che Sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus». Così il...

Come un gatto in tangenziale : Chi sono le gemelle del film : sono diventate famose Come le gemelle di Come un gatto in tangenziale, la commedia in cui interpretano le sorellastre, Pamela e Sue Ellen, di Paola Cortellesi, ma ecco chi sono nella vita reale. Le gemelle del film Come un gatto in tangenziale, commedia targata Riccardo Milani, in onda stasera su Canale 5 alle 21:20, sono ormai entrate di diritto tra le maschere comiche del cinema italiano, con quel tormentone "Shopping compulsivoo" e la loro ...