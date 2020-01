Che cos’è Project Luminous, il misterioso progetto di Star Wars? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un annuncio è previsto per il prossimo 24 febbraio. Al momento, altre certezze non ci sono. A quanto dicono le voci che stanno circolando online in queste ore, Star Wars: Project Luminous dovrebbe essere un nuovo e ambizioso progetto per quanto riguarda la galassia di Guerre stellari, su cui la Lucasfilm punterebbe per traghettare la saga verso il futuro. Ma nulla è dato sapere finora, anche se appunto alcune rivelazioni dovrebbero arrivare alla fine di febbraio, almeno secondo quanto riportato da Clayton Sandell, giornalista della Abc (rete che appartiene al gruppo Disney come Lucasfilm) ed esperto di tutte le faccende relative a Star Wars. Sandell ha scritto su Twitter, svelando appunto la data in cui dovrebbero essere divulgate altre informazioni. The countdown is on. Star Wars: Project Luminous. 02/24/20#StarWars #ProjectLuminous pic.twitter.com/IIfFfPPVUC — Clayton Sandell ... wired

