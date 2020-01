Cast e personaggi di Luna Nera con Nina Fotaras: ora su Netflix il primo fantasy italiano della piattaforma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sarà un intenso fine settimana per gli abbonati Netflix che avranno a che fare con Cast e personaggi di Luna Nera. Nina Fotaras, la bella ragazza occitana de Il Nome della Rosa, terrà le redini del primo fantasy italiano della piattaforma nonché della terza serie italiana dopo Suburra e Baby. Un vero e proprio cambio di rotta che conferma l'interesse ad ampio spettro di Netflix che potrebbe già avere nei piani ben tre stagioni della serie proprio come la possibile trilogia da cui la storia è tratta. L'appuntamento con Cast e personaggi di Luna Nera è fissata per le nove di oggi, 31 gennaio, quando su Netflix arriveranno tutti e sei gli episodi che compongono la prima stagione della serie diretta da Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi, e che trae ispirazione dal romanzo Le città perdute. Luna Nera di Tiziana Triana. La trama di Luna Nera ruota intorno al ... optimaitalia

