Casa Sanremo: L’Italia in Vetrina, buoni sapori e buoni saperi raccontati dai territori (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Casa Sanremo “L’Italia in Vetrina”: Appuntamento con lo chef due stelle Michelin Emanuele Scarello. Tra gli ospiti a cena nel Roof Restaurant la soprano Katia Ricciarelli. Programma completo Casa Sanremo, in partnership con RAI e RAI Pubblicità, apre le sue porte alL’Italia e mette in Vetrina le eccellenze culturali, patrimoniali, artistiche e turistiche dei territori, attraverso un gustoso percorso enogastronomico. Dal 3 all’8 febbraio, con “L’Italia in Vetrina”, ogni giorno sarà protagonista una regione: dal mattino, con i racconti legati al luogo nel teatro Ivan Graziani, moderati da Cataldo Calabretta, fino al pranzo e alla cena, con il menu composto dai prodotti tipici e dalle eccellenze selezionate da “Dispensa italiana” e Fofò Ferriere, padrone di Casa dell’esclusivo Roof Restaurant di Casa Sanremo. Un menu che, ai sapori tipici dei territori protagonisti, unisce ... 2anews

