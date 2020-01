Casa: quanto costa comprare a Firenze. Mercato in crescita (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Firenze servono, in media, 4.950 euro a mq (+2,1% sul 2018), ma con valori che variano sensibilmente: 3.500 a mq per le zone periferiche, 5.000 per le aree semicentrali e 6.500 a mq per le vie centrali, sino ad arrivare a 8.500 per le abitazioni di pregio. Nelle altre città a Milano il prezzo medio è 5.600 euro a mq (+6,6%), a Roma 5.160 (+0,9%) firenzepost

