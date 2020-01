Carpisa Yamamay Acquachiara: ragazzi di scena a Salerno, le Ach Girls a Catania (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pallanuoto: impegni in trasferta per la squadra maschile e per quella femminile della Carpisa Yamamay Acquachiara. Riparte il campionato di A2 maschile dopo la breve sosta di sabato scorso. La Carpisa Yamamay Acquachiara di Mauro Occhiello, che ha cominciato il 2020 con due belle e nette vittorie contro Roma 2007 e Pescara, vuole proseguire la sua striscia positiva (i biancazzurri finora hanno perso una sola partita, e immeritatamente, a Civitavecchia nella seconda giornata) domani a Salerno contro l’Arechi di Francesco Silipo, “che sta facendo anch’essa un buon campionato – sottolinea il vice allenatore biancazzurro Alberto Petrucci -. Ne è testimonianza anche la bella vittoria ottenuta in casa della Muri Antichi Catania prima della sosta“. Buonocore e compagni vantano 10 punti in classifica, tre in meno rispetto all’Acquachiara, e un organico ... 2anews

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, A2: Carpisa Yamamay Acquachiara a Salerno, Ach Girls a Catania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, A2: Carpisa Yamamay Acquachiara a Salerno, Ach Girls a Catania - napolimagazine : Pallanuoto, A2: Carpisa Yamamay Acquachiara a Salerno, Ach Girls a Catania -