Carolyn Smith “Basta bullismo! Lo sfogo ecco il video (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nel suo sfogo Carolyn Smith, che sta vivendo la battaglia contro il cancro, ribadisce la sua disapprovazione verso coloro che fanno bullismo, ma lei dice basta L’esperta di ballo britannica Carolyn Smith, volto famoso noto al pubblico televisivo perché ha fatto parte della giuria di “Ballando con le Stelle”, ha detto basta. Grazie al suo infinito coraggio è tornata a parlare e lo ha fatto attraverso il proprio profilo Instagram. Ai suoi follower di solito in passato era solita aggiornarli sulla sua situazione e quindi far sapere loro come stava. Da tempo ormai lotta contro il cancro, e più volte è ricaduta ed è riemersa, ma non si è mai arresa. Stavolta ha deciso però di usare i social per lanciare il suo grido contro il bullismo. Per farlo ha scelto di girare un video in cui condanna questo gesto che definisce ignobile e condanna anche coloro che lo fanno. Purtroppo negli ultimi anni ... kontrokultura

