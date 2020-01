Cantante mascherato, Fausto Leali è il mastino: gli indizi che nessuno capiva (Di venerdì 31 gennaio 2020) La prima sorpresa della finale del ‘Cantante mascherato’ è stato scoprire che dietro al mostro c’era il bravissimo Fausto Leali. La finale del ‘Cantante mascherato‘ è iniziata con una sfida secca tra il mastino ed il Mostro. I due si giocavano un posto in finale insieme agli altri tre cantanti in maschera per vincere la … L'articolo Cantante mascherato, Fausto Leali è il mastino: gli indizi che nessuno capiva è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Freedark : Serena dentro? Credo che preferirò il Cantante mascherato. Mi spiace ma@così non si fa. #GFVIP - AngelaBenedett7 : Che noia con sta Serena e Pago..cambio canale vado sul cantante Mascherato#GFVIP - FeLibero : RT @fanpage: È la finale del #IlCantanteMascherato. Scopri con noi chi c'è sotto le maschere -