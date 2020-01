Cane aspetta per 18 mesi il proprietario morto nel luogo dell’incidente (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questa storia incredibile ci arriva dalla Grecia, dove un Cane aspetta da 18 mesi che il suo proprietario torni. Ma lui non tornerà mai più. Perché l’uomo purtroppo è morto in un incidente sul lavoro e il suo fedele amico peloso lo aspetta con lealtà proprio nel luogo in cui è venuto a mancare. Una storia che fa venire le lacrime. Il cucciolo attende da un anno e mezzo il ritorno del suo proprietario sulla strada da Nafpaktos, in Grecia. Non si muove da lì e non ne vuole sapere di andarsene via, perché quello è l’ultimo luogo dove ha visto il suo miglior amico umano. E dove spera di poterlo incontrare di nuovo. Ma Harris, il suo proprietario, non potrà più tornare da lui, perché un anno e mezzo fa quell’uomo è morto in un incidente sul lavoro. Un mese prima della morte di Harris, anche suo fratello era morto in quelle stesse circostanze. La comunità per ricordarli ha ... bigodino

