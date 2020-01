Calendario Sport invernali 1-2 febbraio: orari, programma e tv di tutti gli eventi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Calendario degli Sport invernali nel weekend del 1-2 febbraio si preannuncia particolarmente intenso, appassionante e avvincente con tanti eventi in programma assolutamente da non perdere. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà di scena a Sochi con le gare femminili (discesa e superG) e a Garmisch con le prove maschili (discesa e giante), lo slittino sarà assoluto protagonista a Oberhof, da non perdere il salto con gli sci a Sapporo e la combinata nordica a Seefeld. Poi bob, skeleton, snowboard e sci freestyle mentre sci di fondo, biathlon e Sport del ghiaccio osserveranno un fine settimana di riposo. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, gli eventi, gli orari e il palinsesto degli Sport invernali nel weekend del 1-2 febbraio. Prevista la DIRETTA LIVE scritta generale su OA Sport per non perdersi davvero nulla. Calendario Sport invernali ... oasport

