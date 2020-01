Calciomercato, ultimo giorno senza ‘botti’. Giroud resta al Chelsea, Gervinho lascia il Parma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di venerdì 31 gennaio 2020. E’ stato un ultimo giorno senza particolari colpi. Giroud blindato dal Chelsea. MILANO – Calciomercato, le notizie di venerdì 31 gennaio 2020. Doveva essere una chiusura con il ‘botto’ ma in realtà non è stato così. Gli occhi erano puntati su Olivier Giroud conteso da Inter e Lazio. Il Chelsea, però, visto l’assalto fallito a Mertens ha deciso di non far partire il francese lasciando a ‘bocca asciutta’ le due squadre italiane. La società nerazzurra ha prima sondato il terreno per Pandev e Slimani e in ultimo ha cercato di riportare a casa Pinamonti ma non c’è stato l’accordo con il Genoa. Milan beffato, Robinson ritorna al Wigan Niente Robinson per il Milan che ha deciso di riportare a casa Laxalt (in prestito al Torino). Ufficiale, invece, Saelemaekers. Il ... newsmondo

