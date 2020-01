Calciomercato, svincolati: c’è ancora tempo fino al 31 marzo per il colpo low cost (Di venerdì 31 gennaio 2020) La sessione di Calciomercato invernale si è ufficialmente chiusa, ma le squadre di Serie A fino al 31 marzo 2020 potranno ancora attingere al bacino dei calciatori svincolati. Tra i più appetibili diversi italiani come Abate e Matri, ma anche alcune vecchie conoscenze del nostro campionato come Guarin, Strinic e Martins e qualche vecchio obiettivo dei top club del BelPaese come il terzino portoghese Fabio Coentrao. fanpage

Calciomercato 2020 - occasioni svincolati : ci sono anche Ibra e due ex Real Madrid : Lista svincolati, occhio anche ai ‘disoccupati in vista del mercato invernale del 2020: nell’elenco ci sono diversi volti noti della Serie A ma soprattutto Ibrahimovic e due ex Real Madrid. Calciomercato 2020, attenzione anche alla lista degli svincolati per eventuali affari low-cost. Considerando le solite difficoltà invernali, ossia pochi giocatori sul mercato o prezzi alle […] L'articolo Calciomercato 2020, occasioni ...

SkySport : Calciomercato, i migliori giocatori svincolati - abdo_massa : RT @SkySport: Calciomercato, i migliori giocatori svincolati - UgoBaroni : RT @SkySport: Calciomercato, i migliori giocatori svincolati -