Calciomercato Roma: Faraoni e Favilli gli obiettivi last minute dei giallorossi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Roma: Gianluca Petrachi starebbe pensando a Davide Faraoni per sostituire Florenzi. Occhi anche su Favilli Intercettato nell'hotel del Calciomercato, Gianluca Petrachi aveva lasciato intendere che il mercato della Roma non era ancora chiuso. Già perchè se dovesse nascere un'occasione il ds giallorosso potrebbe portare nella Capitale un nuovo terzino destro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma nelle ultime ore ha messo gli occhi su Davide Faraoni. Il gialloblù ha un costo relativamente basso, circa 2 milioni di euro, e Roma e Verona potrebbero anche allestire un'operazione last minute. L'altro nome sul tac- cuino del d.s. giallorosso è quello di Cyrus Christie, 27 anni, irlandese del Fulham, che costa 3-4 milioni. Ma attenzione, perchè anche in attacco si potrebbe muovere qualcosa. Se Petrachi riuscisse a piazzare Kalinic ecco che il primo nome per ...

