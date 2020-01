Calciomercato Napoli, Dries Mertens rifiuta ancora il Chelsea (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Napoli sta lavorando ancora al rinnovo di Dries Mertens, ma fino alle ultime ore di mercato il Chelsea ha provato a convincere sia lui che il club azzurro a operare un trasferimento. Tutto risolto con un nulla di fatto. Al calciatore non rimane che provare a prolungare il contratto con gli azzurri, altrimenti rimarrà svincolato. Qualora “Ciro” fosse partito subito, gli inglesi avrebbero liberato Olivier Giroud in direzione Inter o Lazio, come riporta Sky Sport. Lo stesso Dries Mertens, intanto, ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno sotto lo sguardo severo di Gennaro Gattuso. Insieme a lui anche un redivivo Kalidou Koulibaly. Un eventuale rinnovo passerà anche attraverso le prossime prestazioni. Il tecnico deve pensarci bene prima di convocare entrambi per il match di lunedì con la Sampdoria. Non c’è bisogno di affrettare i tempi, anche perché a breve gli azzurri ... calciomercato.napoli

