Calciomercato Inter, le ultime notizie sulla caccia all’attaccante: Zaza ultima pista (Di venerdì 31 gennaio 2020) ultime ore di Calciomercato frenetiche per l'Inter. La società nerazzurra è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo della formazione di Antonio Conte, che in questa finestra di trattative ha visto arrivare alla sua corte Young, Moses e Eriksen. Sfumato Giroud, destinato a restare al Chelsea fino a fine stagione, dopo il no del Genoa per Pandev e alla luce delle difficoltà di arrivare a Slimani, l'ultimo nome potrebbe essere quello di Simone Zaza. Il tempo stringe e il discorso con i granata e tutt'altro che semplice. fanpage

DiMarzio : Dopo la partita di ieri, nuove riflessioni @Inter su capitolo attaccante: potrebbe arrivarne uno last minute e low… - DiMarzio : #Inter, idea #Slimani per l’attacco - Gazzetta_it : #Eriksen, una mossa alla #CR7 che farà bene a tutta la #Serie A: aumenta l'appeal del calcio italiano… -