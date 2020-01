Calciomercato Fiorentina: tentativo in extremis per Pajac (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Fiorentina: il club viola avrebbe messo nel mirino Pajac dopo aver ricevuto il no di Criscito Dopo il due di picche ricevuto da Mimmo Criscito, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Marko Pajac. L’olandese è attualmente al Genoa ma di proprietà del Cagliari. Il giocatore ha totalizzato 12 presenze in questa stagione. Dopo gli arrivi di Duncan, Kouame, Igor e Amrabat la Fiorentina ci starebbe provando anche per il terzino. Ma i tempi sono strettissimi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Dopo 6 mesi di #Fiorentina, Boateng si trasferisce in prestito al Besiktas - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina a un passo da #Laxalt: le ultime - SassuoloUS : 1653 giorni, 130 presenze, 18 assist e 8 gol... una bella storia neroverde! Grazie Alfred ?? Ufficiale il trasferim… -