Calciomercato 31 GENNAIO- Termina la sessione di Calciomercato invernale senza alcun clamoroso colpo di scena. Il Milan riabbraccia Laxalt dopo la fumata nera per Robinson. Salta Iturbe al Genoa, mentre Parigini andrà in prestito alla Cremonese. La Juventus ha definito le cessioni di Emre Can al Borussia Dortmund e di Pjaca all'Anderlecht. Inter, niente 4^ … L'articolo Calciomercato, fine dei giochi: Lazio, niente Giroud. Juve, Emre Can al Borussia e Pjaca in Belgio. Milan, salta Robinson: riecco Laxalt

