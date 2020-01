Calciomercato 31 gennaio LIVE, si chiude alle 20:00: Inter-Lazio, sfida last minute per Giroud. Cagliari, Castro-Cerri alla SPAL. Fiorentina, fatta per Amrabat. Juve, Emre Can al Borussia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato 31 gennaio- Ultimo giorno di mercato e ultime ore per cercare di concretizzare alcune operazioni in vista della seconda parte di stagione, la quale si prospetta piuttosto Interessante. 08:00 SPAL, Scatenata doppio colpo in entrata dal Cagliari: arrivano Cerri e Castro. Visite mediche poi la firma sul contratto. 08:15- FIORENTINA, accordo raggiunto con il … L'articolo Calciomercato 31 gennaio LIVE, si chiude alle 20:00: Inter-Lazio, sfida last minute per Giroud. Cagliari, Castro-Cerri alla SPAL. Fiorentina, fatta per Amrabat. Juve, Emre Can al Borussia proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

