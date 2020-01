Calcio Napoli, Maksimovic: “Persi troppi punti, ma puntiamo all’Europa” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il difensore del Calcio Napoli mostra tutta la sua carica in vista della ripresa del campionato: “Le prossime partite sono importantissime per noi”. “A inizio stagione si parlava di scudetto, ma non abbiamo fatto nulla di buono. Ora l’importante è il campionato perché il Napoli vuole andare in Europa”. Lo ha detto il difensore del Napoli Nikola Maksimovic a Radio Kiss Kiss Napoli. “Per noi – spiega il serbo – le prossime partite sono importantissime, come quella secca con la Lazio. Stiamo facendo buone prestazioni e quando lo fai arrivano anche i risultati. Come ha detto il mister, quando abbiamo parlato una decina di giorni fa quando i risultati non arrivavano, adesso contano i risultati, al di là di ciò che facciamo in campo. L’importante è fare punti. Quando ne faremo una quarantina si potrà dire se giochiamo un bel Calcio o no, ... 2anews

SkySport : ???? Serie ?? – 21^ Giornata ?? #Napoli ?? #Juventus 2-1 ? #Zielinski (63’) ? #Insigne (86’) ? #Ronaldo (90’) ?… - sscnapoli : Su iniziativa dell'USSI Campania e dell'Assess.allo Sport, allo Stadio S. Paolo si è svolta una cerimonia in ricord… - Gazzetta_it : Inter, Politano accetta il Napoli: ora arriva Llorente? #Mercato -