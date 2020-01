Calcio a 5, qualificazioni Mondiali 2020: Italia costretta a vincere contro la Bielorussia per continuare a sognare (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Italia del Calcio a 5 ha esordito ieri sera nel quadrangolare in corso di svolgimento in Portogallo valido per le qualificazioni ai Mondiali 2020 che si terranno in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre. A Povoa de Varzim è finita 2-2 nel primo atto del girone A, quello dove gli azzurri hanno dovuto affrontare una squadra temibile ma non irresistibile come la Finlandia. C’è e ci deve essere rammarico per quanto accaduto soprattutto nel primo tempo, con i ragazzi di Alessio Musti che sono sembrati padroni del campo salvo finire per ben due volte in svantaggio. Le reti del solito Alex Merlim e di Marcelinho (su tiro libero, dopo averne mancato uno in precedenza) hanno garantito quantomeno l’aggancio agli avversari che però nei secondi venti minuti sono saliti in cattedra e hanno forse meritato anche di più la vittoria. Il raggruppamento in cui è stata sorteggiata ... oasport

