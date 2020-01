Calcio a 5, l’Italia rialza la testa e prevale sulla Bielorussia per 5 a 3 nelle qualificazioni ai Mondiali 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Missione compiuta. Dopo il tentennante pareggio per 2 a 2 di ieri sera contro la Finlandia la nazionale italiana di Calcio a 5 è tornata in campo oggi a Povoa de Varzim (Portogallo) per affrontare la delicatissima seconda sfida del girone A delle qualificazioni ai Mondiali 2020 che si svolgeranno in Lituania questo autunno. L’avversario di questa sera era quella stessa Bielorussia che ci aveva già fermato nel Main Round ma la reazione d’orgoglio richiesta ai ragazzi del ct Alessio Musti si è vista fin dal primo minuto di gioco ed è arrivata una convincente vittoria per 5 a 3. Un risultato di assoluto prestigio maturato grazie ad un approccio perfetto alla partita che ha portato gli azzurri avanti per 4 a 1 dopo poco più di un quarto d’ora di gioco, in maniera opposta a quanto avvenuto ad Eboli quando fu la Bielorussia a segnare tre goal in apertura gelando il Pala ... oasport

