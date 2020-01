Cagliari-Parma, Serie A: formazioni e pronostici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cagliari-Parma è la seconda partita del sabato della terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Si affrontano due formazioni che hanno giocato un girone di andata al di sopra delle aspettative ma che vogliono continuare a sorprendere: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Cagliari – Parma sabato ore 18:00 Classifica alla mano, quello tra Cagliari e Parma è uno scontro diretto in zona Europa League. Partite con l’obiettivo primario della salvezza, tutte e due le squadre hanno sorpreso nel girone di andata e si trovano attualmente a quota 31 punti. Né si vogliono accontentare, come confermato anche dalle operazioni fatte nel corso del calciomercato invernale. Il Cagliari ha ingaggiato il trequartista Gaston Pereiro dal Psv, un calciatore molto tecnico abile nell’ultimo passaggio ma anche in zona gol. In attacco al ... ilveggente

