Cadel Evans Great Ocean Road Race 2020 | Viviani | Ewan e Bennett i super favoriti

Ultimo appuntamento in terra australiana per gli uomini del World Tour che, nella giornata di domenica 2 febbraio, affronteranno la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2020. 172 chilometri con partenza e arrivo a Geelong per la piccola classica Oceanica dedicata sì ai velocisti, ma soltanto coloro che avranno la forza per passare indenni il punto cruciale di giornata, l'ascesa di Challambra, che andrà affrontata per ben quattro volte e che farà sicuramente una bella selezione. L'Italia si giocherà la vittoria con la sua carta migliore, il primatista dell'edizione 2019, nonché campione europeo, Elia Viviani (Cofidis). Il veronese però non potrà stare molto tranquillo con rivali del calibro del padrone di casa Caleb Ewan (Lotto Soudal) e del campione irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Come detto in precedenza, la Cadel Evans Great Ocean Road Race si snoderà sul ...

