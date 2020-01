Bundesliga, le partite del sabato pomeriggio: pronostici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Augsburg-Werder Brema, Borussia Dortmund-Union Berlino, Fortuna Dusseldorf-Eintracht Francoforte e Hoffenheim-Bayer Leverkusen sono le altre quattro partite della ventesima giornata di Bundesliga in programma sabato pomeriggio alle 15.30: probabili formazioni e pronostici. AUGSBURG – WERDER BREMA sabato ore 15:30 L’Augsburg sta attraversando un periodo negativo: arriva da tre sconfitte consecutive, subite contro Lipsia, Borussia Dortmund e Union Berlino. I primi due k.o. – arrivati contro squadre di alto livello – erano ipotizzabili, mentre il successivo è stato più grave e inatteso. Il Werder Brema è un altro club in difficoltà: i fasti del passato sono lontanissimi per questa storica società tedesca, che ha saputo essere spesso protagonista in patria e vanta nel proprio palmarès anche una Coppa delle Coppe, ma ora ... ilveggente

