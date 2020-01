Bruce Springsteen: nuovo album, quando esce e anticipazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bruce Springsteen: nuovo album, quando esce e anticipazioni Bruce Springsteen e la sua fedele E-Street Band, che lo segue dal 1972, sarebbero al lavoro sul prossimo album del cantautore americano. È quanto si apprende da indiscrezioni social di Ron Aniello. Le indiscrezioni di Ron Aniello Le voci di un nuovo album di Bruce Springsteen si sono infittite quando, sui suoi account social, il produttore Ron Aniello ha pubblicato una story commentando: You guys rocked too hard. Tanto è bastato per mandare in fibrillazione i fan del Boss che si aspettano ora il seguito di Western Stars, album del 2019 di cui Aniello è produttore. Una collaborazione che si è rivelata fruttuosa: il disco ha avuto una trasposizione cinematografica, diretta dal cantautore stesso e da Thom Zimny. Inoltre Western Stars continua a dare soddisfazioni a Bruce Springsteen e al suo produttore.Segui Termometro ... termometropolitico

