Brexit: viaggio al confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, dove l’addio all’Ue evoca divisioni e violenze mai dimenticate (Di venerdì 31 gennaio 2020) Andando avanti e indietro lungo il ponte sul fiume Foyle, gli smartphone impazziscono. Bip scanditi in serie, altrettanti messaggi attraverso cui le compagnie telefoniche informano la clientela sulle offerte e le modalità di connessione. In un secondo si passa da Strabane, Irlanda del Nord e Regno Unito, a Lifford, Repubblica d’Irlanda. Passaggi ripetuti, e forse non più comuni, nella storica giornata in cui anche questo pezzo di Regno Unito si staccherà dall’Unione Europea, la periferia coloniale. ‘This is Brexit time!’ e dalle 23 di stasera (mezzanotte in Italia) nulla, forse, sarà più come prima. Il corso d’acqua è il confine naturale tra le 28 contee irlandesi e le 6 a Nord-est dell’Irlanda del Nord che dal 1921 Londra ha cercato in tutti i modi di ‘educare’, spesso usando la violenza. Dalla fine degli anni ’60 e per trent’anni in avanti, il transito tra le due Irlande era ... ilfattoquotidiano

"Londra non sarà più l'Eldorado". Viaggio fra studenti - giovani lavoratori - manager e imprenditori italiani dopo la Brexit : Gli italiani a Londra vedono la Brexit come una liberazione. Molti di loro hanno imparato a vivere nell’incertezza e ora finalmente possono programmare il futuro. “Oggi abbiamo più garanzie ed è questo l’importante”, commentano molti connazionali con un sorriso amaro. La maggior parte di loro non ha gradito l’esito del referendum del 2016, ma è rimasta ancora più delusa ...

