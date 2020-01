Brexit, parte il conto alla rovescia per il divorzio del Regno Unito dall’Ue (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il giorno della Brexit è arrivato, il contro alla rovescia è terminato: venerdì 31 gennaio è la data formale per il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea. Dalla mezzanotte, infatti, gli inglesi non faranno più parte dell’Ue. In serata, inoltre, è atteso il discorso del primo ministro Boris Johnson che ha già assicurato che non vi saranno ulteriori proroghe. Brexit, conto alla rovescia L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stata approvata sia dal Parlamento Ue sia dal Consiglio dei Ministri. La data fissata per la Brexit è venerdì 31 gennaio 2020: c’è attesa per il discorso di Boris Johnson. Il primo ministro, infatti, annuncerà alle ore 22 (ora locale) un'”opportunità storica” e chiederà aiuto all’opinione pubblica per “liberare tutto il potenziale di questo Paese e far salire di livello l’intero Regno ... notizie

