Brexit, l'addio degli eurodeputati inglesi: via dal Parlamento Ue al suono delle cornamuse (Di venerdì 31 gennaio 2020) Addio a Bruxelles con le cornamuse oggi per gli eurodeputati del Brexit Party di Nigel Farage. Una quindicina di europarlamentari del partito del Leave stamani si sono riuniti sulle scale dell'ingresso del Parlamento Europeo che dà su place du Luxembourg e, senza il loro leader, hanno attraversato l'esplanade, per andare a prendere il taxi a un centinaio di metri di distanza, alzando una Union Jack. Gli europarlamentari, seguiti da giornalisti e cameraman molto più numerosi di loro, si sono mossi dietro un piper, che con la cornamusa suonava musiche scozzese

