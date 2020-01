Brexit - La BMW posticipa la nuova Mini (Di venerdì 31 gennaio 2020) La BMW posticiperà l'uscita della nuova generazione della Mini per via della Brexit. Il gruppo di Monaco ha infatti ritardato i piani per lo sviluppo della compatta a causa dell'incertezza sulle relazioni commerciali tra il Regno Unito e l'Ue, che renderanno più difficili le previsioni sugli investimenti a lungo termine. Insomma, fino a quando non vi sarà una maggiore sicurezza sull'esito dei negoziati, la Casa dell'Elica non effettuerà capitalizzazioni su larga scala per l'aggiornamento delle linee produttive britanniche.Contenimento dei costi. "Per ragioni di costo e per la Brexit", ha spiegato un portavoce della BMW, "il ciclo vita della piattaforma Ukl1 è stata estesa". L'attuale generazione della Mini, sul mercato dal 2014 e basata proprio su tale telaio, resterà dunque in commercio ancora per qualche anno. La scelta rientra nel piano di contenimento dei costi ... quattroruote

