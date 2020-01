Brexit, Johnson: “Inizia una nuova era di cambiamento e rinnovo” (Di sabato 1 febbraio 2020) C’è grande attesa per il discorso di Boris Johnson, premier britannico che alle 23:00 ora italiana terrà un discorso che darà concretizzazione alla Brexit e sancirà il definitivo addio all’Unione Europea. Il contro alla rovescia per il tanto atteso divorzio è infatti terminato, come già dimostrato dalla rimozione della bandiera britannica dalla sede del Consiglio Europeo a Bruxelles. La presidente della Commissione Von der Leyen ha affermato inoltre che dal 1 febbraio 2020 si aprirà un nuovo capitolo e ha ribadito che “la forza non risiede nello splendido isolamento ma nella nostra unione“. Brexit, il discorso di Boris Johnson “Oggi usciamo dall’Unione Europea. In molti ritenevano che non ce l’avremmo mai fatta e altri speravano che il caos non finisse mai, ma il momento è finalmente arrivato. Non si tratta di una fine ma di un inizio, del ... notizie

SkyTG24 : Brexit, a mezzanotte l’addio. Boris Johnson: 'Alba di una nuova era' - Tg3web : È arrivato il giorno della Brexit. Dalla mezzanotte la Gran Bretagna non farà più parte dell'Unione Europea. Un'ora… - ilmessaggeroit : Brexit, la Gran Bretagna saluta l'Europa. Johnson: «La strada della Ue non era più la nostra» -