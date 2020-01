Brexit, Johnson: “E’ l’alba di una nuova era” (Di sabato 1 febbraio 2020) Londra, 31 gen. (Adnkronos) – “Questa non è una fine, ma un inizio”. Così il premier britannico Boris Johnson saluta l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea allo scoccare della mezzanotte (le 23 a Londra). In Parliament Square, a Londra, la folla pro raccolta attorno alla statua di Winston Churchill, davanti al Parlamento di Westminster, ha intonato ‘God Save the Queen’. Sul palco allestito nella piazza, tra i politici presenti, il leader del Brexit Party ed ex europarlamentare, Nigel Farage. A partire da oggi ha inizio un periodo di transizione che terminerà alla fine del 2020. Durante questi 11 mesi, Londra e Bruxelles dovranno definire un nuovo accordo commerciale, secondo le linee guida tracciate nella Dichiarazione Politica che accompagna . Allo scoccare della mezzanotte ha avuto anche fine un travaglio politico durato oltre tre ... calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Il Regno Unito è fuori dall'Ue, la #Brexit è in vigore, via le bandiere europee dai palazzi del potere. Johnson: 'L… - Agenzia_Ansa : #Brexit, Johnson: 'La strada dell'Ue non era più la nostra' - SkyTG24 : Brexit, a mezzanotte l’addio. Boris Johnson: 'Alba di una nuova era' -