Brexit, iniziato il conto alla rovescia: il Regno saluta l’Europa a mezzanotte. Downing Street prepara i festeggiamenti. Ue: “Giorno emotivo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mancano ormai poche ore alle 23 britanniche, la mezzanotte in Italia. È in corso il conto alla rovescia in vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Una situazione “eccezionale”, l’ha definita il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Un giorno emotivo, ma il nostro lavoro va avanti”, ha invece dichiarato il capo negoziatore di Bruxelles, Michel Barnier. Mentre oltremanica si attendono le 22 locali, quando il primo ministro, Boris Johnson, chiederà in un discorso alla Nazione di cogliere un’“opportunità storica” e all’opinione pubblica di aiutarlo a “liberare tutto il potenziale di questo Paese e far salire di livello l’intero Regno Unito”. Sull’edificio di Downing Street che ospita la residenza del premier sarà installato temporaneamente un display con il conto alla rovescia, ... ilfattoquotidiano

