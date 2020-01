Brexit: il Regno Unito è ufficialmente fuori dall’Unione Europea (Di sabato 1 febbraio 2020) Il conto alla rovescia sul numero 10 di Downing Street è ufficialmente giunto allo zero. Ciò significa che il Regno Unito è definitivamente fuori dall’Unione Europea. Un’ora prima, alle 23:00 in punto ora italiana, Boris Johnson aveva mandato in onda la registrazione del suo discorso alla nazione per comunicare l’effettiva concretizzazione della Brexit. Regno Unito fuori dall’Unione Europea Dopo oltre tre anni di trattative ed elezioni anticipate, il Regno Unito ha ottenuto ciò che a giugno 2016 il popolo aveva richiesto tramite referendum. L’addio dall’Ue avverrà comunque per gradi e prevede una prima fase transitoria in cui Londra sarà ancora sottoposta alle norme europee. Potrà però già stipulare accordi commerciali autonomamente con altri paesi del mondo. Poche ore prima aveva avuto luogo anche la rimozione della bandiera britannica dalla sede del ... notizie

