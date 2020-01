Brexit, esperto: “Gli italiani non devono temerla, gli inglesi sì” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Per l’economia italiana non ci sono particolari pericoli derivanti dalla Brexit, mentre direi che ci sono per il Regno Unito. Dunque, non devono essere gli italiani a temere la Brexit, ma gli inglesi“. Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Angelo Baglioni, professore ordinario di Economia Politica presso l’Università Cattolica di Milano. “Possono esserci -ipotizza- effetti molto contenuti come una lieve riduzione degli scambi commerciali o nei servizi finanziari, ma credo potranno essere davvero molto limitati“. Baglioni ricorda che “è prevista una fase di transizione del distacco del Regno Unito dall’Ue e questo per dare continuità anche alla fornitura di servizi da parte degli intermediari finanziari che hanno la sede a Londra o in altre città britanniche“. E’ prevedibile che questa fase duri “un anno, un anno e mezzo ... meteoweb.eu

