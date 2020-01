Brexit è realtà: ammainata la bandiera della Gb al Parlamento Europeo (Di sabato 1 febbraio 2020) Come previsto con lo scoccare del 31 gennaio è scattata la Brexit, l'uscita dall'Europa della Gran Bretagna. Un'uscita che ha avuto al Parlamento Europeo forse il momento più significativo; ecco infatti l'attimo in cui la bandiera del Regno Unito, la "Union Jack" è stata ammainata per sempre dall'asta all'esterno della sede della Ue.Un momento che ha commosso, diviso e fatto il giro del mondo panorama

matteorenzi : Oggi la Brexit diventa realtà. UK ha fatto la sua scelta, peccato. Ma adesso l’Europa che fa? Sveglia! Serve una nu… - matteorenzi : La Regina ha firmato, #Brexit è realtà. Boris farà di tutto per renderla un successo, almeno sul breve periodo. Se… - robylum : @PaoloGentiloni a dire il vero a #Londra stanno festeggiando... vivete fuori dalla realtà. #brexit e speriamo presto #Italexit -