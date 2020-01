Brexit: attesa per il discorso di Boris Johnson alla nazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) C’è grande attesa per il discorso di Boris Johnson, premier britannico che alle 23:00 ora italiana terrà un discorso che darà concretizzazione alla Brexit e sancirà il definitivo addio all’Unione Europea. Il contro alla rovescia per il tanto atteso divorzio è infatti terminato, come già dimostrato dalla rimozione della bandiera britannica dalla sede del Consiglio Europeo a Bruxelles. La presidente della Commissione Von der Leyen ha affermato inoltre che dal 1 febbraio 2020 si aprirà un nuovo capitolo e ha ribadito che “la forza non risiede nello splendido isolamento ma nella nostra unione“. Brexit, il conto alla rovescia L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stata approvata sia dal Parlamento Ue sia dal Consiglio dei Ministri. Il primo ministro britannico parlerà di un'”opportunità storica” e chiederà aiuto all’opinione ... notizie

