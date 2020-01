Brexit, a Mezzanotte il Regno Unito Esce dall’Unione Europea (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Brexit diventa realtà. A partire dalla Mezzanotte di oggi, il Regno Unito uscirà definitivamente dall’Unione Europea. Dopo 47 anni come Paese membro, non farà più parte dell’organizzazione internazionale. Si tratta, dunque, di un’importante data. Proprio per questo, sono previsti molteplici festeggiamenti. In primo luogo, il conto alla rovescia. In un edificio di Downing Street, comparirà un display, che seguirà gli ultimi 60 minuti. Attorno alle ore 22:00 (ora locale), il premier britannico Boris Johnson terrà un discorso dinanzi a tutti i cittadini. Come è stato reso noto, li esorterà a “liberare il potenziale del Paese e potenziare il livello dell’intero Regno Unito“. “Il nostro lavoro come governo è unire questo Paese e spingerci avanti. – ha già annunciato Johnson – E la cosa più importante da dire stasera è che questo non è ... youreduaction

