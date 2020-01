Brani Sanremo 2020, Paolo Jannacci canta Voglio parlarti adesso: il testo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tra i Big che gareggeranno al Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Paolo Jannacci. L’artista parteciperà con il brano Voglio parlarti adesso, una dedica molto speciale, ma per lui è la prima volta al Teatro Ariston. Paolo Jannacci ha già partecipato due volte al Festival della canzone italiana ma come direttore d’orchestra. La prima volta nel 1998 per Enzo Jannacci, la seconda volta nel 2004 per Pacifico. Per il cantautore la partecipazione alla vera e propria gara musicale è sicuramente una novità, dunque. Andiamo allora a vedere il testo completo di Voglio parlarti adesso, il brano che Paolo Jannacci canterà all’edizione numero settanta del Festival di Sanremo di Amadeus. Brani Sanremo 2020, Paolo Jannacci canta Voglio parlarti adesso: ecco il testo Vediamo quindi il testo completo di questo brano Voglio parlarti adessodi A. Bonomo – P. M. ... ultimenotizieflash

danpasbiella : #Sanremo2020 il Festival anche per chi i sordi: la performer 'canta' i brani con le mani - angprimamang : RT @GiordanaFanClub: pre-salva e pre-ordina “voglio essere tua Sanremo edition” con 4 brani inediti. Link: - valedalem1 : @martini_vita Rita Pavone ha tuttora una grande voce. Speriamo che il brano sia all'altezza. Ad ogni modo, quali so… -