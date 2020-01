Borussia Dortmund | Hummels sicuro | «Haaland mi ricorda Lewandowski» – VIDEO

Calciomercato - Emre Can saluta la Juventus : va al Borussia Dortmund : Chiusa l'operazione fra i bianconeri e la squadra tedesca: il centrocampista vola in Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato - la Juventus dà il via libera : Emre Can al Borussia Dortmund : Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni complessivi. È questa la cifra che ha convinto la Juventus a dire sì alla cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. C'è l'accordo totale tra club, nelle prossime ore il centrocampista tedesco di origine turca sarà in Germania per la nuova avventura in Bundesliga.Continua a leggere

Calciomercato Juventus : Emre Can va al Borussia Dortmund. I dettagli : Emre Can saluta la Juventus e ritorna in patria: accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento del centrocampista Dopo mesi di tira e molla, le strade di Emre Can e della Juventus si separano definitivamente. La società bianconera ha trovato l’accordo con il Borussia Dortmund per il giocatore tedesco. Il giocatore approderà in Bundesliga secondo la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il costo totale ...

Mercato Juventus - il ds del Borussia Dortmund spiazza tutti su Emre Can! Kurzawa-De Sciglio - altro colpo di scena? : Mercato Juventus- Il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito al possibile affondo del club tedesco su Emre Can. Dichiarazioni a sorpresa che potrebbero stravolgere i piani cessione dei bianconeri. Il dirigente giallonero ha affermato: “Sì, stiamo seguendo Emre Can, ma non abbiamo ancora deciso il da farsi”. Dunque, occhio alla possibile frenata e fumata nera ...

Haaland Borussia Dortmund : ecco a quanto ammonta la clausola rescissoria : Haaland Borussia Dortmund: svelato l’ammontare della clausola rescissoria della giovanissima stella norvegese Fino a questo momento l’impatto di Erling Haaland in Bundesliga è stato semplicemente devastante. Il giovane attaccante norvegese ha realizzato già cinque gol in due partite giocando meno di 60 minuti. L’edizione odierna della Bild ha svelato l’ammontare della clausola rescissoria dell’ex Salisburgo. 75 milioni di euro il ...

Emre Can al Borussia Dortmund : oggi la fumata bianca - ecco l’incasso reale dei bianconeri : Emre CAN Borussia Dortmund- Ci siamo, oggi potrebbe chiudere definitivamente l’affare tra Juventus e Borussia Dortmund per il passaggio di Emre Can in giallonero. Attese novità già nel corso delle prossime ore. Accordo pronto ad entrare nel vivo sulla base di 25 milioni di euro. Il club tedesco, per il momento, sarebbe fermo a quota 20 milioni, ma Paratici darà il suo ok definitivo solamente di fronte ad un’offerta pari o superiore ...

Emre Can Borussia Dortmund : perché aiuterebbe molto Favre : Emre Can potrebbe diventare un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il tedesco aumenterebbe la solidità difensiva di Favre Emre Can pare sempre più vicino al Borussia Dortmund, squadra che dopo l’arrivo di Haaland sta riprendendo a vincere con costanza. Pare difficile immaginarsi l’ex Liverpool a centrocampo: una coppia con Witsel sarebbe ridondante. Al contrario, Emre Can potrebbe avere parecchio senso come terzo di difesa, ...

Borussia Dortmund - agente Hakimi : «Bayern? Grande club - ma…» : L’agente di Hakimi, difensore in forza al Borussia Dortmund, ha commentato le voci riguardanti un interesse del Bayern Monaco Alejandro Camano, procuratore di Hakimi, allontana il proprio assistito dal Bayern Monaco. Almeno per il momento. Ecco l’intervento dell’agente del difensore del Borussia Dortmund a Sporx. «Il Bayern è un Grande club, ma non c’è mai stato alcun contatto con la società bavarese. Achraf sta molto ...

Borussia Dortmund - Haaland è una macchina da gol : una rete ogni 45 minuti in stagione : Haaland ha avuto un impatto incredibile con il mondo Bundesliga e il Borussia Dortmund. Sommando i numeri ottenuti in Germania, ovvero i 5 gol nelle ultime due apparizioni, ai 16 nel campionato austriaco, gli 8 in Champions League e i 4 nella coppa austriaca si arriva ad un totale stratosferico, essendo soltanto a gennaio, e ad una media da paura: in totale dall'inizio dell'anno sono 33 reti in 1.523 minuti, un gol ogni 45 minuti.Continua a ...

Borussia Dortmund - il ds su Emre Can : «Osserviamo ogni situazione» : Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Zorc ha commentato le voci sul possibile arrivo di Emre Can dalla Juventus Michael Zorc ha parlato dell’interesse del Borussia Dortmund per Emre Can della Juventus: «Anche io ho letto quest’oggi questa notizia. Manca una settimana alla fine della finestra di mercato ed è probabile che ci siano speculazioni ogni ora». «Per quanto mi riguarda la nostra situazione è tale che non siamo ...

Haaland show - doppietta al Colonia : 5 gol in 2 partite con il Borussia Dortmund : Erling Haaland ha avuto un impatto impressionante con il Borussia Dortmund. Il norvegese, classe 2000, ha giocato appena 57 minuti in cui ha realizzato 5 gol. Dopo la tripletta all'esordio con l'Augsburg (firmata in 23 minuti), Haaland ha segnato due gol contro il Colonia, sconfitto 5-1 dal Borussia.Continua a leggere

Borussia Dortmund - Haaland inarrestabile : doppietta show : Haaland entra e sigla una doppietta: è il quinto gol in due spezzoni di partita con la maglia del Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund liquida il Colonia con un netto 5-1 e si porta in terza posizione, aspettando le rivali al titolo del calibro di Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. Protagonista della vittoria giallonera è Erling Haaland, entrato in campo al 65′ e autore di una doppietta. Per l’ex attaccante del ...

Borussia Dortmund - Moukoko può far cambiare le regole della Bundesliga : Il classe 2004, 22 reti in U19, non può esordire nella massima serie tedesca per via del regolamento. Il Borussia è pronto a far scattare il piano per impiegarlo già dalla prossima stagione.