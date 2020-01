Borsa: Wall Street chiude in calo, Dj -2,1% (Di venerdì 31 gennaio 2020) New York, 31 gen. (Adnkronos) – Pesa su Wall Street l’emergenza coronavirus. Il Dow Jones perde oltre 600 punti attestandosi a 28.256,03 punti (-2,1%). Il Nasdaq perde l’1,59% a 9.150,94 punti mentre l’S&P 500 perde l’1,80% a 3.224,50 punti.L'articolo Borsa: Wall Street chiude in calo, Dj -2,1% CalcioWeb. calcioweb.eu

