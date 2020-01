Borghi mediterranei in visita al consorzio degli operatori turistici di Diamante e Riviera dei Cedri (Di venerdì 31 gennaio 2020) Raccontare i territori in una logica integrata che sappia collegare il mare alla montagna, i Borghi e le esperienze, per narrare l’Italia Mediterranea come destinazione turistica unica, capace di affascinare e ammaliare il viaggiatore con il suo bagaglio di saperi, cultura, sapori. Il consorzio Borghi mediterranei presieduto da Gianluca Colaci, continua il suo incontro con le realtà produttive e turistiche del Sud anche in vista della Bit di Milano dove sarà protagonista, insieme ad altri territori della Calabria, per l’appuntamento di settore più importante a livello internazionale. Colaci insieme al direttore commerciale area food, Teresa Maradei, ed Andrea D’Onofrio amministratore delegato del tour operator Memo srl, è stato in visita al consorzio degli operatori turistici di Diamante & Riviera dei Cedri proprio per allargare la sinergia pubblico privata in ... meteoweb.eu

