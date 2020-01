Bolzano, ragazza di 28 anni incinta trovata morta in casa: marito arrestato per omicidio (Di venerdì 31 gennaio 2020) La ragazza di 28 anni trovata senza vita nelle scorse ore all’interno dell’abitazione di famiglia a Versciaco, in Alto Adige. Dopo un lungo interrogatorio gli inquirenti hanno deciso di procedere col fermo del marito e convivente della vittima con la pesantissima accusa di omicidio pluriaggravato. fanpage

