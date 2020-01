Bologna-Brescia, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bologna-Brescia è il primo anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Serie A. La vittoria di Ferrara contro la Spal ha permesso al Bologna di allontanarsi dalla zona retrocessione dove è invece ancora impantanata la squadra allenata da Corini: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Bologna – Brescia sabato ore 15:00 Il Bologna ha sempre subito gol nelle ultime sedici partite di Serie A, è la striscia attualmente più lunga nel campionato italiano. L’attacco però segna con altrettanta regolarità e anzi l’arrivo di Barrow dall’Atalanta dovrebbe migliorare ancora di più i numeri offensivi di questa squadra a cui mancava un fromboliere per potere ambire a qualcosa in più della semplice salvezza. La vittoria per 3-1 in rimonta in casa della Spal con gol segnato proprio dal nuovo arrivato lo conferma in pieno. Ora contro il Brescia c’è ... ilveggente

fanpage : Sinisa #Mihajlovic non sarà in panchina in #BolognaBrescia - DLabanti : RT @corrierebologna: #bologna @BfcOfficialPage Bologna, è caccia alla vittoria casalinga con il Brescia (senza Balotelli). De Leo: 'Se lo m… - CNoberini : RT @komenitalia: STIAMO ARRIVANDO! ROMA 14-17 Maggio BARI Maggio BOLOGNA 25-27 Settembre BRESCIA 25-27 Settembre #raceforthecure #komenit… -