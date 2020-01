Bollette a 28 giorni, Antitrust sanziona le compagnie telefoniche (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Antitrust sanziona le compagnie telefoniche per le Bollette a 28 giorni. Multa complessiva di 228 milioni di euro. ROMA – L’Antitrust sanziona le compagnie telefoniche con una multa complessiva da 228 milioni di euro per le Bollette a 28 giorni. La decisione è stata comunicata dalla stessa Autorità. Le indagini hanno accertato “un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile”. Una pratica iniziata nel lontano 2017 e conclusa nel 2018 quando la Legge di Bilancio ha imposto alle compagnie di ritornare sui propri passi. Le attenzione dell’Antitrust non sono mancate e per questo è arrivata una ricca sanzione da parte del Garante. Aperto un procedimento dell’Agcom Ma le sanzioni non potrebbero finire qui. L’Agcom, infatti, ha aperto un procedimento sanzionatorio per tutti ... newsmondo

