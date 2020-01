Boateng riparte dalla Turchia: l’attaccante verso il prestito al Besiktas (Di venerdì 31 gennaio 2020) Boateng lascia la Fiorentina e riparte dalla Turchia. Il tedesco si trasferirà al Besiktas in prestito con diritto di riscatto Per la Fiorentina è arrivato anche il tempo di sfoltire la rosa, dopo i tanti acquisti messi a segno in questa sessione di mercato invernale. Uno dei profili destinati a lasciare è quello di Kevin Prince Boateng. Dopo dei mesi non entusiasmanti in viola il tedesco, fa sapere Gianluca Di Marzio, è vicino al prestito al Besiktas. I turchi, inoltre, avranno la possibilità di riscattarlo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Boateng riparte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Boateng riparte