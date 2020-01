Bmw X6, la prova de IlFatto.it – La regina delle nevi – FOTO (Di venerdì 31 gennaio 2020) In questo inizio 2020 BMW presenta al pubblico la X6 completamente rinnovata. Il Sac, che per la casa tedesca è acronimo di “Sport Activity Coupé”, è stato riprogettato sulla nuova piattaforma modulare Clar condivisa già da X5 ed X7. Fin dalla sua introduzione sul mercato, nel 2007, non sono mancati gli scetticismi per questa vettura dal sapore off-road, che strizza l’occhio alla sportività, con una dinamica di guida e una linea fortemente caratterizzate. Le critiche, però, sono sempre state messe a tacere da un successo di mercato importante che, anche grazie alla X6, ha permesso alla gamma delle sport utility di BMW di conquistare, nel 2019, quasi il 50% delle vendite del marchio in Italia. Sicuramente, parte del gradimento è dovuto al design, caratterizzato da un profilo estremamente affusolato che, in questa nuova versione, si presenta allungato di 2,6 cm (la lunghezza ... ilfattoquotidiano

fattiamotore : Bmw X6, la prova de - MarcoScafati1 : #BmwX6, la #prova de - TutteLeNotizie : Bmw X6, la prova de -