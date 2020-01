Birds of Prey: la regista rivela perché ha escluso il Joker di Jared Leto dal film (Di venerdì 31 gennaio 2020) Birds of Prey è la riscossa del cinecomic al femminile: la regusta Cathy Yan svela perché ha deciso di escludere il Joker di Jared Leto dalla pellicola. La regista di Birds of Prey Cathy Yan ha rivelato il motivo che l'ha spinta a escludere il Joker di Jared Leto dal film. Pur essendo menzionato nel cinecomic, incentrato su Harley Quinn dopo la rottura dal Joker, il personaggio di Jared Leto non apparirà ed ecco svelato il motivo. Dopo le prime reazioni positive all'anteprima di Birds of Prey, la regista Cathy Yan ha commentato la decisione di escludere il Joker di Jared Leto nel corso di un'intervista a Heroic Hollywood in cui dichiara: "Il film si apre dopo la rottura tra Harley e Il Joker ed è incentrato ... movieplayer

