Biathlon, Linda Zingerle si laurea campionessa iridata youth nella sprint dei Mondiali di Lenzerheide 2020! Tripudio azzurro con quattro atlete nelle venti (Di venerdì 31 gennaio 2020) La diciassettenne altoatesina Linda Zingerle è la nuova campionessa del mondo giovanile di Biathlon 2020 nella sprint. Dopo una piccola pausa sono ripresi oggi i Mondiali giovanili a Lenzerheide (Svizzera) per gli ultimi tre giorni di competizioni con il programma odierno che prevedeva le prove sui due poligoni di entrambi i sessi per quanto riguarda la categoria giovani. Se nella competizione maschile della mattina non sono arrivate grandi notizie al contrario nel pomeriggio è potuta partire la festa tutta italiana con una prova sontuosa della figlia d’arte di Andreas, cresciuta idolatrando Dorothea Wierer e capace oggi di dominare la concorrenza nonostante un errore commesso sul secondo bersaglio della serie in piedi. Zingerle è partita fortissimo, facendo segnare il miglior tempo già al primo rilevamento dei 700 metri e mantenendo la prima posizione wire to wire fino alla ... oasport

